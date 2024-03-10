Каладзе не хочет запрещать рейсы в Россию

Грузия не будет вводить запрет на авиасообщение с Россией и не планирует присоединяться к санкциям Запада против РФ, так как должна действовать исходя из своих интересов. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

«Мы не можем делать шаг, который может нанести вред нашей стране», - сказал он.

Каладзе отказался вступать в полемику с главой фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией, который выставил Грузии ультиматум о прекращении авиасообщения.