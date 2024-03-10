Россия разыскивает главу МВД Эстонии

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс объявлен Министерством внутренних дел России «в розыск по уголовной статье». Это следует из базы розыска министерства.

«Ляэнеметс Лаури. Разыскивается по статье УК», - сказано в базе. По какой статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах уточнили, что в отношении Ляэнеметса «возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам».

13 февраля МВД РФ объявило премьер-министра Эстонии Каю Каллас и госсекретаря Эстонии Таймара Петеркопа в розыск по уголовной статье. Они стали «фигурантами» дел об «уничтожении и повреждении памятников советским воинам».