Фархад Мамедов, автор haqqin.az 16:41

Сепаратисты, покинувшие Карабах и поселившиеся в Армении, продолжают свою подрывную деятельность, детали которой периодически просачиваются в армянские СМИ. Нынешняя активность беглых карабахских сепаратистов, лидеры которых содержатся в бакинском изоляторе и дают признательные показания, строится вокруг одной идеи — любыми путями вернуться в Карабах и получить возможность жить там под какими-то международными гарантиями.

Новым «крестным отцом» и de-facto лидером сепаратистов стал Вардан Осканян, бывший министр иностранных дел, представляющий реваншистские круги Армении. Как уже сообщалось, в январе этого года Осканян сформировал «международную комиссию по вопросу Арцаха», в которую вошли представители сепаратистов, диаспоры и армянских политических кругов. Комитет действует параллельно с игрушечными «правительственными структурами» беглых карабахских сепаратистов. Его цель, как заявил Осканян, в том, чтобы обеспечить возвращение армян в Карабах и проживание там под международными гарантиями. Другими словами, Вардан Осканян и его единомышленники из числа армянских сторонников реванша по-прежнему надеются вернуть армян в Карабах, чтобы реанимировать почившую в бозе «НКР». Ереванская газета «Грапарак», связанная с реваншистскими оппозиционными кругами, пишет, что Вардан Осканян и ряд членов его «комитета» уже несколько недель разъезжают по странам Европы, встречаясь там с представителями армянской диаспоры и политических кругов Старого Света. Как пишет «Грапарак», единомышленники в Ереване с нетерпением ждут к середине марта возвращение Осканяна с докладом о «проделанной работе».

Газета не сообщает, с кем именно встречался Осканян, упомянув лишь, что бывшему главе МИД Армении удалось в свое время восстановить тесные контакты со спецпредставителем Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клааром. «Говорят, что Осканян провел за три дня шестнадцать встреч, а комитет сейчас занят вопросами получения международного мандата, - пишет «Грапарак». - Ведутся обсуждения с юристами для выработки правовых формулировок. Самый быстрый вариант – зарегистрировать общественную организацию, но, по мнению представителей комитета, у ОО слишком низкий статус, а комитету необходим международный мандат. Кстати, Вардан Осканян тратит на комитет и его заседания деньги из своего кармана и, несмотря на проблемы со здоровьем, он полностью посвятил себя этому делу». Другой сепаратист, Самвел Шахраманян, до сих пор представляющийся «президентом Арцаха», тоже не сидит сложа руки и пытается наладить в Ереване контакты с иностранными дипломатами. Как стало известно, недавно Шахраманян встретился с послами США, Франции и России. Основной темой обмена мнениями было возвращение армян в Карабах.

Источник в стане сепаратистов сообщил по поводу встреч Шахраманяна, что практически все аккредитованные в Армении дипломаты считают возвращение армян в Карабах «проблемой №1». Но едва лишь речь заходит о международных гарантиях для армян Карабаха, представители дипкорпуса характеризуют эту идею как «нереальную». Следует отметить, что официальные лица Азербайджана неоднократно заявляли о возможности возвращения армян, но только тех из них, кто по своей воле покинул Карабах уже после принятия азербайджанского гражданства. Фактически такая возможность была у них еще до того, как Азербайджан провел в сентябре 2023 года ряд антитеррористических мероприятий. Однако подавляющее большинство армянских жителей Карабаха предпочитали азербайджанскому гражданству репатриацию в Армению.