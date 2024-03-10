Нечистый на руку таможенник Асланов ответит перед судом

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Анара Асланова, экс-начальника отдела Главного управления таможенными рисками и аудитом Государственного таможенного комитета.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Сумгаитский суд по тяжким преступлениям. Дело ведет судья Нахид Мирзоев. Подготовительное заседание суда было назначено на 4 апреля.

Потерпевшим по уголовному делу признан ГТК.

Отметим, что Мирзоев в июне-августе 2023 года в обмен на взятки зарегистрировал более 800 автомобилей со сроком эксплуатации более 10 лет, хотя по закону это запрещено. Его обвинили в превышении должностных полномочий и взяточничестве и арестовали.