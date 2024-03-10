Премьер Гаити согласился с требованиями бандитов

Исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Анри подал в отставку после того, как столица страны Порт-о-Пренс оказалась захвачена вооруженными бандами. Они требовали, чтобы он покинул свой пост. Об этом пишет The Insider.

К отставке Анри также призвали члены Карибского сообщества (регионального блока): они заявили, что пребывание Анри у власти мешает созданию переходного правительства.

Сейчас Анри находится на острове Пуэрто-Рико, откуда он записал свое видеообращение к гражданам Гаити: «Правительство, которое я возглавляю, уйдет в отставку сразу после создания (переходного) совета. Я хочу поблагодарить народ Гаити за предоставленную мне возможность. Я прошу всех гаитян сохранять спокойствие и делать все возможное, чтобы мир и стабильность вернулись как можно быстрее».

Беспорядки на Гаити начались в конце февраля после того, как премьер улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с бандами. Группировка объявила войну премьеру, парализовав жизнь столицы и требуя его отставки. В частности, члены вооруженных группировок напали на главную тюрьму Гаити в Порт-о-Пренсе и выпустили несколько сотен заключенных.

Анри возглавил Гаити после убийства президента в июле 2021 года и обещал провести выборы, которые постоянно откладывались или отменялись.