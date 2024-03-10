Жительница Астары убила отца из-за телепередачи

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу 36-летней жительницы Астаринского района Рухангиз Алиевой, обвиняемой в убийстве собственного отца.

Как сообщает haqqin.az, Рухангиз без разрешения домашних несколько раз выезжала в Баку для съемок в телепередаче Gəl Danış. Это не нравилось ее отцу, который боялся различных пересудов среди односельчан.

В итоге, устав от оскорблений, женщина в августе прошлого года зарезала отца кухонным ножом. После убийства она решила скинуть вину на своего брата Рашада: позвонила в полицию и сообщила, что убийство совершил ее брат. Однако в ходе следствия вина Рухангиз была доказана. Следствию удалось установить, что женщина страдала психическими расстройствами, неоднократно лечилась в психбольнице.

В итоге судьи признали Рухангиз Алиеву невменяемой и назначили ей принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре.