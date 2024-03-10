Заявление СГБ Азербайджана

В зарубежном сегменте соцсетей распространилась информация, что якобы в некоторых школах Баку планируются вооруженные нападения, что вызвало беспокойство у граждан. Данные публикации были размещены с целью посеять панику среди людей, создать искусственный ажиотаж, заявили в Службе государственной безопасности Азербайджана.

«Известно, что аналогичные акции с использованием фейковых профилей проводились в социальных сетях и раньше в связи с учебными заведениями некоторых зарубежных стран.

В ходе оперативно-технических мероприятий выяснилось, что данная страница в социальной сети управляется из-за рубежа, ее создали лица, не представляющие угрозы на территории Азербайджана, и которые не имеют никакого отношения к Азербайджану. В этом направлении проводятся необходимые действия.

Также установлено, что фотография полной средней школы №229 Низаминского района Баку, размещенная на одноименной странице в мессенджере Telegram, была сделана учеником этой школы 12 марта этого года и размещена на созданном им канале с тем же названием и содержанием. Данное лицо привлечено к следствию в соответствии с законом.

В то время как в мире действуют многочисленные социальные сети и известно, что их технические возможности могут быть использованы для всевозможных целей дезинформации, призываем общественность страны не верить такой несерьезной информации, распространяемой с целью создания беспокойства среди населения, а также осудить тех, кто размещает столь явно необоснованную информацию среди широкой аудитории и вызывает тревогу. Сообщаем вам, что подобная информация постоянно детально проверяется совместно с соответствующими органами», - отметили в СГБ.