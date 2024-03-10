В Азербайджане будут новые штрафы

В Азербайджане будет налагаться штраф на лиц, представивших субъекту СМИ фотоснимки, материалы видео- или аудиозаписи в ходе производства по делу об административном проступке. Это отражено в предложенных поправках в Кодекс об административных проступках.

Согласно проекту, если в ходе производства по делу об административном проступке была проведена фотосъемка, видео- или аудиозапись, то за предоставление субъекту СМИ этих фотоснимков, материалов видео- или аудиозаписи без согласия привлеченного к административной ответственности лица и потерпевшего должностные лица будут оштрафованы на сумму от 1 000 до 1 500 манатов.