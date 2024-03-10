Как бизнесмен-мошенник обманул экс-депутата

Завершено предварительное следствие по уголовному делу Турала Наджафова, основателя и директора ООО Gerlift Group, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает haqqin.az, материалы по уголовному делу направлены для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело находится в производстве судьи Расима Садыхова. Подготовительное заседание суда назначено на 19 марта.

Потерпевшими признаны объединение Azərterminalkompleks Государственного таможенного комитета (ГТК), бывший депутат Гаджи Салаев, а также Наджиб Салимов и Бахтияр Мамедов.

В ходе следствия было установлено, что Наджафов вошел в доверие потерпевших, представляясь бизнесменом с широкими деловыми связями. В результате его мошеннических действий Azərterminalkompleks был нанесен ущерб в 265 тысяч 721 манат, а Гаджи Салаеву - около 157 тысяч манатов.