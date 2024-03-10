Обходить санкции Евросоюза теперь запрещено законом

Инициативу поддержали 543 депутата, против проголосовали 45, еще 27 парламентариев воздержалось. Теперь ее должен одобрить Евросовет. Закон вступит в силу через двадцать дней после публикации в журнале ЕС, страны — члены блока должны будут включить его в национальное законодательство в течение года. Совет ЕС единогласно поддержал включение обхода санкций в список уголовных преступлений в ноябре 2022 года.

Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах» , говорится в сообщении на сайте ЕП.

Законопроект касается не только санкций против России, но любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Европарламент отмечает, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».

«Новый закон устанавливает последовательные определения нарушений, включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, подпадающим под санкции, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, на которые распространяются санкции. Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым преступлением», — сказано в публикации.

Также инициатива определяет обход санкций как наказуемое деяние. Она гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом, причем страны ЕС смогут выбирать, будет судья налагать максимальный штраф исходя из годового оборота компании или из абсолютных максимальных сумм.