Кобахидзе поблагодарил Азербайджан

На встрече премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с секретарем Совета безопасности Азербайджанской Республики Рамилем Усубовым обсуждались вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества между странами.

Стороны подчеркнули важность стратегического партнерства, а также стабильности и долгосрочного мира в регионе. В ходе встречи также обсуждались региональные проекты, сообщает Report.

Глава правительства Грузии поблагодарил Азербайджан за поддержку суверенитета и территориальной целостности страны. В то же время отмечена поддержка Грузией территориальной целостности Азербайджана.

На заседании присутствовал секретарь Совета национальной безопасности Грузии, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури.