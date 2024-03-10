Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 19:53

Как сообщалось ранее, в ходе государственного визита в Баку президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в режиме видеоконференции в прямом эфире наблюдали за церемонией прибытия контейнерного поезда с китайского терминала Сиань на станцию Апшерон в Баку. Это символическое событие, которое показало, как растет значение Срединного коридора, проходящего через Азербайджан и Казахстан и соединяющего Китай с Европой. Поезд, состоящий из 61 контейнера, был запущен на терминале Сиань транспортно-логистическим центром, принадлежащим Казахстану, и доехал до Баку всего за 11 дней.

Создание Казахстаном транспортно-логистического центра на терминале Сиань направлено на увеличение объемов грузоперевозок по Срединному коридору: из этого центра планируется отправлять 10 контейнерных поездов в месяц. Следует отметить, что война в Украине и нападения йеменских хуситов на международные торговые суда, проходящие через Красное море, повысили значение Срединного коридора. После начала российской агрессии против Украины многие крупные международные грузовые компании отказались от маршрутов, проходящих через Россию, и стали отдавать приоритет данному проекту. Казахстан и Азербайджан, являющиеся важными участниками Срединного коридора, мобилизовали свои возможности, чтобы сделать транзитные грузоперевозки еще более удобными. Базирующийся в Брюсселе журнал EU Reporter пишет, что Европейский Союз должен безотлагательно начать инвестировать в Срединный коридор.

«Два государства Каспийского региона укрепляют не только политическое сотрудничество, но и транспортные связи, что особенно важно для Европы в условиях войны в Украине и атак проиранских хуситов на европейские корабли в Красном море. С тех пор, как Россия начала военную агрессию в Украине, традиционные транспортные связи, связывающие Азию со странами ЕС, были нарушены. Кроме того, нападения хуситов в Красном море сильно повлияли на импорт и экспорт из Европы», – пишет издание, напоминая о визите Токаева в Азербайджан. Автор Колин Стивенс отмечает, что мировая торговля упала на 1,5 процента в ноябре-декабре 2023 года после начала нападений хуситов. Ситуация ухудшилась в январе 2024 года, когда США и их союзники начали военную операцию в Йемене. Транзит судов через Суэцкий канал сократился на 30 процентов по сравнению с январем 2023 года. «Это привело к сильному росту цен на доставку в мире. Экономисты подсчитали, что нынешние перебои в поставках через Красное море оказали большее влияние на судоходство, чем пандемия COVID-19. Из-за транспортных трудностей очень быстро растут цены на товары, что бьет по карману простых европейцев, возмущение которых беспокоит бюрократов в Брюсселе, особенно перед решающими выборами в Европарламент», – пишет автор. В статье подчеркивается, что в качестве альтернативы значительный потенциал для Евросоюза имеет Транскаспийский международный транспортный маршрут или Срединный коридор.

Идея «Нового Шелкового пути» заключается в том, чтобы товары из Китая быстро проходили из Казахстана на побережье Каспийского моря. Далее товары попадали в Евросоюз через Азербайджан и Грузию. По оценкам транспортных экспертов, объем перевозок по этому коридору увеличился на 86 процентов, достигнув 2,8 миллиона тонн, по сравнению с 1,5 миллиона в 2022 году. Это значительный рост по сравнению всего с 586 тысячами в 2021 году. «Поэтому Казахстан и Азербайджан становятся важными транспортными узлами между Азией и Европой. Однако у двух государств есть и свои выгоды от реализации проекта. Например, Казахстан может отправлять в Европу свою нефть, уран и пшеницу. Особое развитие получает проект строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В свою очередь, для Баку также важно расширить пропускную способность Срединного коридора и проложить оптическую линию по дну Каспийского моря», – отмечает автор. В статье подчеркивается, что Казахстан является важным партнером Азербайджана в Центральной Азии, и экономические и торговые отношения между двумя странами постепенно развиваются.

Как пишет Стивенс, осознавая важность развития альтернативных транспортных маршрутов, Европейский Союз провел первый Форум инвесторов в Брюсселе 29-30 января этого года в рамках инициативы Global Gateway по транспортным связям между ЕС и Центральной Азией. В столице ЕС вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что европейские и международные финансовые институты обязались инвестировать 10 миллиардов евро (приблизительно 10,8 миллиардов долларов США) в развитие устойчивых транспортных связей в Центральной Азии. «Эффект от развития Срединного коридора ощутят и другие государства Центральной Азии, не имеющие выхода к морю, но заинтересованные в расширении торговли с Европой.