В России заговорили о переписывании Конституции

Конституция России должна подвергаться ревизии и при необходимости правиться, чтобы отвечать реалиям современности, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин в статье для журнала «Разведчик».

«Конституция — это "живой" документ, она может и должна меняться в соответствии с актуальными потребностями российского общества и возникающими новыми вызовами», — отметил он.

Нарышкин добавил, что в России время от времени «раздаются голоса» о необходимости поиска национальной идеи, и выразил уверенность, что такая идея состоит в «неотступном следовании» Конституции.

«Желая блага стране и ее гражданам, не требуется "изобретать велосипед" — нужно лишь последовательно добиваться воплощения в жизнь положений и норм Конституции с тем, чтобы до конца использовать заложенный в ней ресурс развития», — подчеркнул глава СВР. Каким образом это делать, если Основной закон страны будут постоянно переписывать, Нарышкин не уточнил.

Он также напомнил, что гарантом Конституции является президент, который, по его мнению, принимает «иногда непростые и непопулярные, но всегда тщательно обдуманные и взвешенные» решения.