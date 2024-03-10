Трамп сделал Маску предложение

Бывший президент США Дональд Трамп спрашивал у владельца социальной сети X Илона Маска, заинтересован ли он в покупке социальной сети Truth Social. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По ее данным, прошлым летом Трамп выяснял, заинтересован ли Маск в приобретении проекта бывшего американского президента Truth Social.

WP пишет, что предложение Трампа не привело к заключению сделки, однако факт ее обсуждения свидетельствует о том, что у них было больше контактов, чем считалось ранее.