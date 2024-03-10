Ракеты Taurus приведут в боевую готовность

Власти Германии решили модернизировать и привести в состояние готовности все имеющиеся у Бундесвера крылатые ракеты Taurus. Об этом пишет газета Die Welt со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, все ракеты Taurus, находящиеся на вооружении Бундесвера, должны быть модернизированы. В общей сложности, как указывает газета, Вооруженные силы ФРГ располагают примерно 600 системами, точное количество засекречено. На сегодняшний день только половина из них считается готовой к эксплуатации после технического обновления в 2018 году. Для другой половины срок действия сертификата истек.