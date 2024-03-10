Украина получит ATACMS обновлено 20:52
Белый дом во вторник, 12 марта, объявит об отправке боеприпасов ATACMS в Украину в новом пакете военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.
По словам одного из источников, в пакет будут входить ракеты ATACMS с кассетной частью APAM. Также, по словам американских чиновников, в транш войдут дополнительные 155-мм снаряды для гаубиц и реактивные снаряды GMLRS.
Представитель Минобороны США сообщил, что Пентагон смог использовать средства, сэкономленные по предыдущему армейскому контракту на поставку оружия для Украины.
***19:43
Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет военной помощи Украине размером в 400 млн долларов. Он может стать первым в 2024 году. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что это первый подобный шаг США за несколько месяцев, поскольку дополнительные средства для Украины по-прежнему блокируются лидерами республиканцев в Конгрессе. Чиновники, которые говорят на условиях анонимности, заявили, что объявление военной помощи ожидается позже во вторник.
Новый пакет военной помощи Украине может достичь 400 млн долларов.