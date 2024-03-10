Белый дом во вторник, 12 марта, объявит об отправке боеприпасов ATACMS в Украину в новом пакете военной помощи, сообщает Politico со ссылкой на американских чиновников.

По словам одного из источников, в пакет будут входить ракеты ATACMS с кассетной частью APAM. Также, по словам американских чиновников, в транш войдут дополнительные 155-мм снаряды для гаубиц и реактивные снаряды GMLRS.

Представитель Минобороны США сообщил, что Пентагон смог использовать средства, сэкономленные по предыдущему армейскому контракту на поставку оружия для Украины.