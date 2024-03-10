Евросоюз не всем продлил антироссийские санкции

Европейский союз продлил действие санкций, которые были введены против РФ за войну в Украине. Они будут действовать до 15 сентября 2024 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Совет ЕС.

В контексте пересмотра санкций, Совет ЕС также принял решение не продлевать санкции против трех человек и исключить из списка девять умерших.

По данным «Агентства», Евросоюз решил не продлевать санкции против инвестора и миллиардера Фархада Ахмедова, председателя совета директоров группы ЕСН Григория Березкина и бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Санкции сняты с погибшего полковника российской армии Георгия Шуваева.