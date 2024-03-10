Послы Азербайджана и Армении у Кобахидзе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с послами Азербайджана и Армении в этой стране Фаигом Гулиевым и Ашотом Смбатяном, сообщают грузинские СМИ.

Премьер-министр обсудил с послами текущую ситуацию в регионе, подчеркнув важность мира и стабильности.

Он также коснулся стратегического партнерства, тесных дружеских отношений между странами, затронул важность дальнейшего углубления сотрудничества в различных сферах.