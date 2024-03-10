Директор ЦРУ о будущем Украины без США

Украина уже через год пойдет на переговоры на условиях России без новой помощи США, считает директор ЦРУ Уильям Бернс.

«Он (президент России Владимир Путин) заинтересован в таких переговорах, где может диктовать условия. Думаю, что без дополнительной помощи, это то будущее, которое может ждать Украину через год от настоящего момента», - заявил директор ЦРУ.

По мнению Бернса, отсутствие новой военной помощи приведет к еще большему отступлению ВСУ и потерям занимаемых украинскими войсками населенных пунктов в текущем году.