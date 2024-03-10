В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами

В Литве, где истек срок перерегистрации автомобилей с российскими номерами, Криминальная служба таможни задержала первый автомобиль, нарушивший новый порядок. Речь идет об Audi Q7 стоимостью 41,7 тыс. евро (45,5 тыс. долларов), информирует LRT.

Гражданин Молдовы, который направлялся из Литвы в Беларусь, был задержан на пограничном переходе "Мядининкай" в понедельник около 23 часов. В отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.

"Автомобиль, скорее всего, будет конфискован и передан на нужды Украины", – говорится в сообщении таможни.

После проверки документов выяснилось, что владельцем автомобиля является гражданка России, которой в машине не было, а водитель уверял, что не знал об обязанности перерегистрировать в Литве автомобили с российской регистрацией в Европейском союзе.

Ранее в Еврокомиссии объясняли, что пограничные государства ЕС больше не разрешают въезд в ЕС автомобилям из РФ, за исключением транзита. Автомобили, въезжающие в Литву, должны были быть перерегистрированы или покинуть ее территорию в течение шести месяцев до 11 сентября 2023 года. Нарушителям грозит административное наказание в виде конфискации автомобиля и штрафа.