Боснию и Герцеговину ждут в Евросоюзе

Еврокомиссия объявила о рекомендации Совету ЕС приступить к переговорам с Боснией и Герцеговиной о вступлении в состав сообщества. Об этом заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Конечно, для вступления в наш союз необходим больший прогресс. Но страна показывает, что она может соответствовать критериям членства, а ее граждане стремятся стать частью нашей семьи. Босния и Герцеговина теперь полностью поддерживает нашу внешнюю политику и политику безопасности, что имеет решающее значение в эти времена геополитических потрясений.

Во-вторых, в стране принимаются такие важные законы, как закон о предотвращении конфликта интересов, закон о борьбе с отмыванием денег и противодействии финансированию терроризма", - отметила фон дер Ляйен.