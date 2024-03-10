Клинтон сожалеет

Экс-президент США Билл Клинтон, выступая на приуроченной к 25-летию вступления Чехии в НАТО конференции, выразил сожаление, что его усилия сделать РФ партнером НАТО не увенчались успехом.

"Я сделал все, что мог, - приводит слова Клинтона информационное агентство ČTK. - Не жалею ни об одной минуте, потраченной на попытки сделать Россию партнером".

В своем выступлении на конференции занимавший пост президента США с 1993 по 2001 год Клинтон напомнил об Основополагающем акте Россия - НАТО, подписанном в мае 1997 года. "Мы потерпели неудачу, Россия пошла в другом направлении", - сказал он. В ближайшие 25 лет, по его словам, вновь наступит время, когда появится шанс написать "новую историю, которая будет лучше", чем вырисовывающаяся сейчас.