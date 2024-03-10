Евгений Бай, автор haqqin.az Вашингтон 21:45

Избирательная кампания в Америке накаляется не по дням, а по часам. И если за восемь месяцев в ход пущены кулаки, то что произойдет на ноябрьских выборах или после них, когда те или иные граждане будут расстроены победой не своего кандидата? На ралли по сбору средств Республиканской партии, прошедшем на окраине Канзаса, сильно пострадал от разгневанных сторонников Дональда Трампа лично президент Джо Байден. К счастью, не сам он, а его резиновый манекен, который одолжил республиканцам местный клуб каратэ, где отрабатываются приемы самозащиты. На манекене была маска президента США. Каждый желающий мог подойти к нему и ударить кулаком или ногой. Самые решительные использовали для ударов бейсбольную биту, которая была им любезно предоставлена организаторами. Однако свалить манекен на пол никому не удавалось.

Участники расправы заплатили за это удовольствие от 100 до 300 долларов. А само ралли, организованное отделением Республиканской партии округа Джонсон, называлось «Великая старая партия идет по дороге к красной победе». Великой старой называется партия республиканцев, а красный - цвет этой партии. Однако, к чести представителей этой партии, избиение Байдена было решительно и категорически осуждено. «Это поведение - чистый стыд, - заявил бывший председатель Республиканской партии в штате Канзас Майк Кукельман, который потребовал увольнения нынешнего местного партийного босса Майка Брауна. - Это крайне разочаровывающее зрелище - видеть столь мерзкое проявление насилия против манекена президента Байдена, никакого разумного объяснения этому нет». Гнев раздался и из кресел республиканцев на Капитолийском холме. Впрочем, стоит ли так уж гневаться, если сам лидер партии Дональд Трамп постоянно повышает градус истерики? На митинге в Джорджии на следующий день после выступления Байдена он использовал крайне грубые слова по поводу физического и умственного состояния здоровья президента и вновь насмехался над его легким заиканием.

«Все, к чему прикасается Байден, превращается в мусор», - говорил Трамп тысячам своих обожателей и тут же признавался, что хотел использовать другое, непечатное слово. Трамп вообще является лидером по части агрессивных выступлений среди всех бывших американских президентов. И это одно из проявлений кризиса среди руководства «великой старой партии» и ее самой. В последнее время республиканцев все чаще преследуют неприятности. По традиции представителю оппозиционной по отношению к Белому дому партии дается право выступить с ответной речью на послание президента «О положении в стране». В этом году такая честь была предоставлена некоей Кэти Бритт, 42-летней республиканской сенаторше из Алабамы. Она рассказала о своем посещении беженцев на границе США и Мексики. В центре ее рассказа была Карла Хасинто Ромеро, которая ранее дала показания Конгрессу о той драме, которую пережила в молодости. Тогда мексиканские секс-торговцы держали в плену и насиловали девочку-подростка.

Этот факт был использован Бритт как обвинение в адрес президента Байдена, который, по ее словам, не справляется с проникновением мексиканских преступников в США. Однако через несколько дней Кэти разоблачили. Как пишет британская Guardian, репортер Associated Press Джонатан Кац установил, что Бритт описывала события, которые происходили в Мексике в период с 2004 по 2008 год, когда президентом США был Джордж Буш. Выяснилось, что Бритт знала об этом, но намеренно скрыла правду. Конфуз страшный. Washington Post пишет, что ответная речь Байдену стала для республиканцев «настоящей катастрофой».