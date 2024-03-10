США убедили ХАМАС

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенный американской стороной план прекращения огня в секторе Газа. С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник в руководстве движения.

По его словам, инициатива, выдвинутая США, предусматривает прекращение боевых действий в анклаве и постепенный возврат перемещенных лиц в свои дома. Делегация ХАМАС в ближайшие несколько дней прибудет в Каир для обсуждения деталей сделки и сроков ее реализации. Источник добавил, что сторонники движения получили предложение о продлении перемирия в секторе Газа в обмен на освобождение части заложников, удерживаемых в палестинском анклаве. В рамках этой инициативы, сформулированной несколькими странами, ХАМАС должно будет отпустить несовершеннолетних заложников, а также женщин и пожилых израильтян, находящихся у них в плену. Информации о том, приняли ли в движении указанное предложение, пока не приводится. Состав стран, которые приняли участие в разработке предложения, также не разглашается.

В ХАМАС информацию о сделке и дополнительных условиях официально пока не комментировали.