По данным администрации Днепропетровской области Украины, к настоящему моменту известно о трех погибших, еще 36 человек ранены, из них семь — дети.

Во время обстрела Кривого Рога с российской стороны произошел взрыв в девятиэтажном панельном доме, сообщил глава областного парламента Украины Николай Лукашук.

***22:17



Вечером во вторник, 12 марта, российская армия нанесла удары по Кривому Рогу Днепропетровской области Украины. В результате ракетной атаки есть по меньшей мере три попадания. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

В то же время председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак заявил, что в результате атаки есть много пострадавших. Больницы Кривого Рога приняли уже более 30 человек.

По его словам, пятеро пострадавших в операционной – "тяжелые". Среди них – ребенок.