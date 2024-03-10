Эрдоган ждет Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на приезд президента России Владимира Путина в Турцию с визитом после муниципальных выборов в республике, намеченных на 31 марта, сообщает ТАСС.

«Мы продолжаем наш диалог с обоими нашими соседями по Черному морю. В минувшую пятницу мы приняли в Стамбуле президента Украины Владимира Зеленского. А после выборов [в Турции] мы примем президента России Владимира Путина», — сказал Эрдоган на традиционном ужине-ифтаре в период Рамазана.