Белый дом заверил: военных отправлять не будет

Соединенные Штаты не имеют планов и намерений направлять свои войска в Украину. Об этом заявил на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, комментируя высказывания министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, согласно которым военнослужащие стран НАТО уже присутствуют в Украине.

"У Соединенных Штатов не будет [солдатских] ботинок в Украине. Мы не намерены делать это (направлять туда свои войска - прим.). Мы не планируем поступать таким образом", - подчеркнул советник американского лидера.