России пообещали «горячую» ночь

Начавшееся сегодня наступление российских добровольцев в приграничных районах РФ было только "первым актом", и впереди еще предстоит "горячая" ночь. Об этом заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский в эфире украинского телемарафона.

"Наши боевые группы по-прежнему находятся на территории Курской области и Белгородской области. В течение всего дня боестолкновения они как по волне - то затихали, то разгорались вновь. В данный момент некоторое затишье, потому что наступает темная пора суток. Но я уверен, что ночь будет "горячая", - отметил Барановский.

По его словам, сегодня мы были свидетелями "только первого акта из этой многоактной пьесы". "Ситуация будет развиваться и дальше", - уверен добровольец.