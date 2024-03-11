Тамилла Алиева, собкор 10:00

При совместной организации общественного объединения «Региональное развитие» и Бакинского книжного центра состоялось мероприятие, посвященное знакомству молодежи с изданием на семи языках книги «История Отечественной войны – личностный фактор», посвященной победе в Отечественной войне и ее истории.

На мероприятии, в котором приняли участие волонтеры организации, молодежные активисты, обучающиеся в Баку студенты из Китая, ветераны и инвалиды войны, другие представители общественности, была презентована китаеязычная версия книги. Поприветствовав участников мероприятия, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы поделилась своими впечатлениями о книге, отметив, что президент Ильхам Алиев всегда держит свое слово и выполняет обещания, данные народу. Поэтому, по ее словам, молодежь должна доверять каждому слову президента и всегда его поддерживать.

Затем выступил заведующий отделом по общественно-политическим, гуманитарным вопросам и работе с религиозными структурами Исполнительной власти Баку Эльмин Иманов, который сообщил, что книга является первым изданием о конкретном историческом событии в истории Азербайджана, выпущенным за короткое время на 7 языках. Особое значение книги в том, что события передаются именно с языка участников войны. В книге особо подчеркивается, что достижение победы стало возможным благодаря интеллекту и таланту президента Ильхама Алиева.

Книга, представленная на обсуждение молодежи, вызвала большой интерес читателей и экспертов не только в Азербайджане, но и за его пределами, она издана на азербайджанском, турецком, английском, русском, арабском, персидском и китайском языках. В настоящее время идет работа над переводом книги на урду. Выступивший на мероприятии представитель общественного объединения «Региональное развитие» Мурад Гасымлы отметил, что книга, посвященная 44-дневной Отечественной войне, которая завершилась освобождением находившихся под тридцатилетней оккупацией азербайджанских земель, стала первой попыткой создания соответствующей правовой базы для решения карабахской проблемы, осуществления экономических реформ и обобщения процессов строительства современной армии.