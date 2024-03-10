Выступая на вступительной речи, председатель Коллегии Анар Багиров сообщил, что применению информационных и коммуникационных технологий в профессии адвоката уделяется большое внимание, и в этой области реализован ряд проектов.

12 марта в отеле Badamdar Estate состоялась презентация электронного ордера и других электронных услуг руководителям юридических фирм, организованная Коллегией адвокатов.

Багиров сказал, что система «Электронный адвокатский ордер» была успешно реализована в качестве пилотного проекта в 5 адвокатских кабинетах. И отметил — цель состоит в том, чтобы облегчить работу адвокатов, предотвратить потерю времени и обеспечить удовлетворенность граждан.

Председатель сообщил, что на пути реализации проекта проведены определенные работы, подготовлены и согласованы с соответствующими учреждениями предложения по внесению изменений в соответствующие нормативные правовые акты в этом направлении.

Багиров отметил, что, как известно, на заседании президиума 3 марта 2024 года было принято решение использовать «Электронный адвокатский ордер» параллельно с бумажным носителем с апреля текущего года до конца года. А со следующего года - без носителя.

Затем председатель комитета «Электронная адвокатура» Нихад Алиев выступил с пояснительной презентацией.

Далее были даны ответы на вопросы.

В завершение Анар Багиров высоко оценил работу сотрудников Комитета «Электронная адвокатура» и рекомендовал в дальнейшем проводить тренинги в адвокатских конторах.