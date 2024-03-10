США вооружат Польшу на миллиарды

Соединенные Штаты договорились о продаже Польше ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования на общую стоимость примерно в $3,7 млрд. Об этом сообщили Госдепартамент США и профильное правительственное ведомство, входящее в структуру Пентагона. Оно отвечает за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, продвижение связей между ВС США и других государств, оказание финансового и технического содействия иностранным партнерам Вашингтона в сфере обороны.

Разрешение на выполнение этих договоренностей, которое в соответствии с национальным законодательством выдает внешнеполитическое ведомство, получено. Американская администрация уже уведомила Конгресс о принятых ею решениях. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение договоренностей и их возможное блокирование.

В рамках договоренностей с Варшавой предусмотрена передача 821 высокоточной крылатой ракеты AGM-158B-2 JASSM, 745 авиационных ракет класса "воздух - воздух" AIM-120C-8 AMRAAM средней дальности и 232 AIM-9X Sidewinder Block II малой дальности, пусковых установок, учебных ракет, а также засекреченного испытательного оборудования и программного обеспечения, обучение личного состава, транспортировка, предоставление запчастей и техобслуживание.