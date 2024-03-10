Россия может обанкротить Euroclear

Ответные действия России на экспроприацию Еврокомиссией замороженных в Евросоюзе активов ЦБ РФ могут привести к банкротству ключевого европейского депозитария ценных бумаг - бельгийской площадки Euroclear. Об этом сообщил в интервью агентству Reuters неназванный европейский чиновник, занимающийся проблемой конфискации замороженных активов РФ.

Банкротство Euroclear подорвет финансовую стабильность всего Евросоюза и может привести к глобальному финансовому кризису, отмечает Reuters. По словам источника, ЕС даже в случае принятия решения о конфискации суверенных активов России не сможет использовать значительную часть этих средств для поддержки Киева - они должны будут оставаться на балансе Euroclear, чтобы обеспечить "финансовый буфер" и гарантировать выживание этой структуры под ударами ответных мер, которые Брюссель ожидает от Москвы и ее международных партнеров.

"Мы хотим помочь Украине, но мы должны гарантировать, что не произойдет нарушения финансовой стабильности. В тот момент, когда война закончится и все договоренности будут достигнуты, деньги, которые были прежде заморожены, должны быть переданы Украине. Но мы должны сохранить значительную их часть на балансе Euroclear, поскольку Euroclear столкнется с волной исков", - сказал собеседник агентства.