Премьер Франции жаждет пули в грудь

Депутаты Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Франции проголосовали за одобрение доклада премьера Габриэля Атталя по стратегии поддержки Украины и заключенного двустороннего соглашения по безопасности. Об этом сообщает Le Figaro.

Перед голосованием в Национальной ассамблее выступал глава правительства Габриэль Атталь, который призвал парламентариев выразить поддержку соглашению и Киеву. «Я лучше получу снаряд в грудь, чем лягу на живот перед Россией», — заявил он депутатам.

Большинство депутатов во время дебатов высказались в поддержку Украины, но в то же время раскритиковали отдельные заявления президента Эммануэля Макрона, в частности, относительно возможной отправки западных войск на украинскую территорию.