Министерство иностранных дел Турции обсуждает с иракской стороной ожидаемый визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Ирак. Об этом сообщил журналистам находящийся с визитом в Багдаде заместитель министра иностранных дел Турции Ахмед Йылдыз.

«Завтра мы проведем встречи с нашими коллегами в Министерстве иностранных дел Ирака, обсудим двусторонние отношения. Мы будем готовиться к встрече министров иностранных дел, которая состоится в ближайшее время, а также к визиту нашего президента в Ирак», - подчеркнул он.

Дипломат заявил, что Эрдоган может посетить Ирак до конца апреля. Ранее турецкий лидер заявил, что этим летом будет решен вопрос безопасности границы с Ираком.