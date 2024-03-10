Израиль расширит доминирование в Газе

Премьер-министра Израиля Биньямин Нетаньяху намерен расширить израильское военное и политическое доминирование на всей территории сектора Газа и на Западном берегу реки Иордан. Об этом написал в своем блоге в Substack американский журналист Сеймур Херш.

"Он [Нетаньяху] намерен расширить израильское военное и политическое господство на всей территории Газы и Западного берега, и в этом он пользуется благословением израильской общественности и многих сторонников Израиля в Америке", - написал Херш.

Американский журналист отметил, что премьер-министр еврейского государства был с самого начала настроен "сражаться и убивать или захватывать всех членов ХАМАС" независимо от того, что думают в Вашингтоне. По мнению Херша, в ситуации, когда силы одной стороны доминируют, как Израиль в Газе, то существует, как правило, два варианта развития событий: слабая сторона либо сдается, либо полностью уничтожается. Ранее Херш писал, что Израиль хочет нейтрализовать лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхью Синвара.