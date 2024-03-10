Байден недоволен: мало

Пакет военной помощи Украине на $300 млн, о котором американская администрация объявила во вторник, является недостаточным, Конгресс должен одобрить крупные бюджетные ассигнования для поддержки Киева. Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с польским лидером Анджеем Дудой и польским премьер-министром Дональдом Туском в Белом доме.

"Сегодня Соединенные Штаты объявляют о выделении Украине чрезвычайной помощи, воспользовавшись средствами, сэкономленными на ранее утвержденных контрактах Пентагона. Пакет включает в себя боеприпасы и снаряды. <...> У меня есть полномочия сделать это, не прося у Конгресса еще денег. Я просил гораздо больше денег. И поэтому нам просто недостаточно того, о чем мы объявили сегодня. Конгресс должен сейчас принять двухпартийный законопроект о национальной безопасности, который включает срочное финансирование для Украины", - сказал американский лидер.

"Мы должны действовать, пока в буквальном смысле не стало слишком поздно", - утверждал Байден.