Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 03:22

Аналитическая компания Kpler, которая отслеживает глобальные торговые потоки, зафиксировала заметное снижение экспорта российского угля в Азию: минус 21% к прошлому году. Причем снижение шло все последние шесть месяцев, незначительно увеличившись в феврале по отношению к январю. При этом февраль 2024 года оказался ниже февраля 2023 года на 21,6%: 8,37 миллионов тонн против 10,81 миллионов всех марок угля. Когда Евросоюз ввел запрет на импорт угля из России с 10 августа 2022 года, для России важнейшей задачей стала переориентация на восточные рынки.

И, казалось, ее удалось решить: в 2022 году, по данным Минэнерго РФ, Китай закупил на 25,6% больше российского угля, чем годом раньше, а Индия увеличила закупки втрое. 2023 год, казалось, продолжил эту тенденцию: по статистике Kpler, в 2023 году Китай нарастил поставки еще на 19%, Индия – в полтора раза. Правда, освоить другие рынки, помимо юго-восточных, не удалось. Больше того, поставки в страны Африки в минувшем году снизились почти вдвое, в Латинскую Америку – на 19%. Но вот конец 2023 года и начало 2024-го показали резкое снижение: экспорт российского энергетического угля в Индию снизился с 1,06 миллиона тонн в январе до почти 558 тысяч тонн в феврале 2024 года. Это самый низкий показатель с ноября 2022 года. Продажи металлургического угля из России в Китай в январе составили 576 тысяч тонн, в феврале — 587 тысяч. Для сравнения: в марте 2023 года продажи были на уровне 2,13 миллиона тонн. Объемы продаж падают на фоне снижения цен на импортируемый уголь: по данным Центробанка РФ, уголь, отправляемый через порты Дальнего Востока в азиатские страны, подешевел на 10%. Но и у конкурентов на этом рынке, у Австралии и Индонезии, цена понизилась, и их товар стал привлекательнее.