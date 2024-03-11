Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 03:47

Как уже сообщал ранее haqqin.az, Армения заказала у Индии крупную партию артиллерийских орудий ATAGS. Согласно сообщению индийских СМИ, вслед за первой партией гаубиц ATAGS, шесть единиц которых были приобретены в 2023 году, Ереван намерен закупить в этом году вторую, более крупную партию ATAGS - 84 орудия. Когда в ноябре 2022 года мировые СМИ сообщили, что Индия впервые в своей истории поставит за рубеж артиллерийские системы ATAGS собственного производства, а первым покупателем станет Армения, армянские эксперты не скрывали своего восторга, утверждая, что артиллерийские системы ATAGS, созданные на одной из лучших в мире платформ, значительно усилят огневую мощь вооруженных сил Армении.

Так, военный эксперт Нарек Нерсисян отмечал, что индийские гаубицы разработаны с учетом специфики вооруженного конфликта с Пакистаном, то есть, предназначены для ведения боевых действий в горной местности с учетом низких температур и соответствующей баллистики. Учитывая, что значительная часть армяно-азербайджанской границы также характеризуется сложным рельефом местности, Армения, конечно же, не случайно остановила свой выбор на гаубицах ATAGS. Эта система достаточно легко и быстро приводится в боевое положение, очень удобна в эксплуатации и, по мнению Нерсисяна, превосходит некоторые западные аналоги. Что касается вопроса о том, почему ни одна страна не проявляла до сих пор интерес к этому орудию, а Армения стала, по сути, первым в мире импортером ATAGS, то, как утверждает армянский эксперт, это связано с тем, что большинство государств, вооруженных 155-миллиметровыми гаубицами, имеют возможность закупать их у западных производителей. Армения же в силу ряда причин не может приобретать на Западе наступательные виды оружия. Потому-то, собственно, индийское направление Армении является в данный момент наиболее удобным и доступным. «Кроме того, среди западных образцов артиллерии далеко не все системы работают безупречно», - резюмировал Нарек Нерсисян.

Армянский эксперт, безусловно, прав в одном - безупречной военной техники в природе не бывает. Но лукавит в другом: возводя напраслину на качество военной техники западного производства, имеющей на рынке безупречную репутацию, Нерсисян скрывает реальную причину – скорее всего, западное оружие, в отличии от индийского, Армении просто не по карману. По данным из открытых источников, на Западе приблизительная стоимость одной такой гаубицы составляет порядка 3,2 миллиона долларов. К тому же индийские власти заинтересованы в расширении военного сотрудничества с новым союзником на Южном Кавказе, необходимого Нью-Дели, главным образом, в отместку Азербайджану за его поддержку Пакистана в кашмирском вопросе. Но даже при этом поставка 90 артиллерийских орудий ATAGS обойдется Армении в 150 миллионов долларов. Изначально срок осуществления сделки был рассчитан на три года, но потом стороны решили ускорить поставку. Следует также отметить, что покупка ATAGS - не первая оборонная сделка Индии и Армении. Ранее индийская компания Solar Group сообщила о заключении сделки по продаже Еревану реактивных систем залпового огня Pinaka. В рамках контрактов говорится также о закупке советско/российской модели противотанковых ракет «Конкурс», которые Индия производит по лицензии.