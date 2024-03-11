Эльмир Алиев, Кельн 04:07

Что должно случиться, какое чудо должно произойти, чтобы «Карабах» смог на выезде одолеть лидера чемпионата Германии и чуть ли не лучшую на сегодняшний день команду Европы? Как должен сложиться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера», который не проигрывает уже 36 матчей подряд, чтобы именно чемпион Азербайджана пробился в четвертьфинал?

Уверен, что ответы на эти вопросы, одолевавшие меня во время полета в Кельн, расположенного в 20 минутах езды от Леверкузена, ищу не только я. Не сомневаюсь, что многие любители футбола в Азербайджане, которые в ночь с четверга на пятницу прильнут к экранам телевизоров, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Германии, тоже сейчас пытаются в собственной голове выудить хоть какие-то шансы для «Карабаха». Второй тайм первого матча 1/8 финала показал, что, если у «Байера» на поле основные футболисты, противостоять им крайне сложно. И это еще в Баку. А что будет, когда Вирц, Джака, Шик и компания, выйдут с первых минут на поле родной «БайАрены»? Неужели «Карабах» опять ждет разгром, как было на групповой стадии? Тогда леверкузенцы не оставили команде Гурбана Гурбанова никаких шансов – 5:1.

«Карабаху» всегда сложно играть в Германии. Немецкие команды с их скоростным атлетичным футболом крайне неудобны для агдамцев. А если немцев к тому же гонят вперед их болельщики, то выстоять еще сложнее. «Карабах» уже четыре раза играл в Германии. Все четыре матча были проиграны с общим счетом 3:13! Первое свидание с немцами у «Карабаха», да и у всего азербайджанского клубного футбола случилось в Лиге Европы сезона 2010/11. В раунде плей-офф, где решалась судьба путевки в групповую стадию, агдамцы играли с дортмундской «Боруссией». В гостях наша команда проиграла 0:4, а дома – 0:1.

Спустя три сезона на той же стадии Лиги Европы «Карабах» в противостоянии с франкфуртским «Айнтрахтом» выглядел уже намного лучше. Проиграв 0:2 в Баку, агдамцы сыграли очень достойно в Германии, имели немало моментов, но довольствовались лишь голом Рейнальдо, уступив 1:2.

Дальше был «Фрайбург». На групповом этапе Лиги Европы 2022/23 «Карабах» проиграл в гостях 1:2. После провального начала подопечным Гурбана Гурбанова удалось собраться и даже забить, показав в целом, если не брать первые 20 минут, добротный футбол.

Ну и, наконец, осенняя игра с «Байером», о которой не хочется вспоминать.