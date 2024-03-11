«Карабах» в Германии: 3:13 и всегда провальный старт Что спасет команду Гурбана Гурбанова в Леверкузене?
Что должно случиться, какое чудо должно произойти, чтобы «Карабах» смог на выезде одолеть лидера чемпионата Германии и чуть ли не лучшую на сегодняшний день команду Европы?
Как должен сложиться ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против леверкузенского «Байера», который не проигрывает уже 36 матчей подряд, чтобы именно чемпион Азербайджана пробился в четвертьфинал?
Уверен, что ответы на эти вопросы, одолевавшие меня во время полета в Кельн, расположенного в 20 минутах езды от Леверкузена, ищу не только я. Не сомневаюсь, что многие любители футбола в Азербайджане, которые в ночь с четверга на пятницу прильнут к экранам телевизоров, чтобы посмотреть прямую трансляцию из Германии, тоже сейчас пытаются в собственной голове выудить хоть какие-то шансы для «Карабаха».
Второй тайм первого матча 1/8 финала показал, что, если у «Байера» на поле основные футболисты, противостоять им крайне сложно. И это еще в Баку. А что будет, когда Вирц, Джака, Шик и компания, выйдут с первых минут на поле родной «БайАрены»? Неужели «Карабах» опять ждет разгром, как было на групповой стадии? Тогда леверкузенцы не оставили команде Гурбана Гурбанова никаких шансов – 5:1.
«Карабаху» всегда сложно играть в Германии. Немецкие команды с их скоростным атлетичным футболом крайне неудобны для агдамцев. А если немцев к тому же гонят вперед их болельщики, то выстоять еще сложнее.
«Карабах» уже четыре раза играл в Германии. Все четыре матча были проиграны с общим счетом 3:13!
Первое свидание с немцами у «Карабаха», да и у всего азербайджанского клубного футбола случилось в Лиге Европы сезона 2010/11. В раунде плей-офф, где решалась судьба путевки в групповую стадию, агдамцы играли с дортмундской «Боруссией». В гостях наша команда проиграла 0:4, а дома – 0:1.
Спустя три сезона на той же стадии Лиги Европы «Карабах» в противостоянии с франкфуртским «Айнтрахтом» выглядел уже намного лучше. Проиграв 0:2 в Баку, агдамцы сыграли очень достойно в Германии, имели немало моментов, но довольствовались лишь голом Рейнальдо, уступив 1:2.
Дальше был «Фрайбург». На групповом этапе Лиги Европы 2022/23 «Карабах» проиграл в гостях 1:2. После провального начала подопечным Гурбана Гурбанова удалось собраться и даже забить, показав в целом, если не брать первые 20 минут, добротный футбол.
Ну и, наконец, осенняя игра с «Байером», о которой не хочется вспоминать.
Что объединяет все эти матчи «Карабаха» в Германии? Игра с «Боруссией» - 13-я минута. Встреча с «Айнтрахтом» - 10-я минута. Матч во Фрайбурге – 7-я минута. Игры с «Байером» - 6-я.
Это минуты, когда «Карабах» пропускал первый гол. То есть во всех гостевых матчах с немцами агдамцы получали быстрый гол в свои ворота. Так может, в этом и кроется секрет удачного результата в Германии? Может, просто нужно выдержать стартовый натиск и не пропустить в первые 15-20 минут?
Звучит, конечно, слишком наивно. В конце концов, решающий гол можно получить и в добавленное время, что дважды удавалось сделать «Байеру» в Баку. Но есть некое ощущение, что, впервые сдюжив на первых минутах, «Карабах» может навязать свою игру хозяевам, даже несмотря на то, что это лидеры Бундеслиги. Во всяком случае очень хочется в это верить!
Благодарим ETOPAZ, являющийся торговой маркой компании BAL LINE, за помощь в организации поездки представителей СМИ в Германию на матч «Байер» - «Карабах».