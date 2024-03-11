Фархад Мамедов, автор haqqin.az 04:23

Ультиматум Баку после седьмого заседания комиссий по пограничным вопросам, возглавляемых вице-премьерами Азербайджана и Армении, вызвал панику в Ереване. Как сообщалось, в письменном заявлении, распространенном для прессы аппаратом вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева после этой встречи, было указано, что Армении было предложено немедленно освободить оккупированные 4 села Газахского района.

Данный вопрос на самом деле не новый, и азербайджанская сторона неоднократно заявляла, что эти села должны быть освобождены. Армянская сторона также не исключила возможности возвращения сел, но недавно в Ереване распространили карту, в которой говорится, что Азербайджан якобы контролирует часть территорий 31 приграничного села Армении. Другими словами, Армения в обмен на возвращение сел Газахского района надеется заполучить у Азербайджана какие-то территориальные уступки. Баку решительно отверг этот вариант и потребовал немедленного и безоговорочного освобождения 4 сел Газахского района. Речь идет о селах Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хейримли и Гызылхаджылы. Эти села не являются эксклавами, то есть не окружены армянскими территориями со всех четырех сторон. Остальные три оккупированных села Газахского района – Софулу, Бархударлы и Юхари Эскипара – являются эксклавами.

Судя по всему, азербайджанская сторона потребовала немедленного и безоговорочного освобождения «неэксклавных» сел Газахского района, то есть она не против оставить вопрос остальных трех сел на потом - в ходе дальнейших переговоров по демаркации и делимитации границы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал эту просьбу официального Баку на состоявшейся накануне 12 марта пресс-конференции, однако трудно понять, что он имел в виду. Во-первых, армянский премьер заявил, что вопрос передачи Азербайджану какого-либо села Тавушской области Армении «никогда не обсуждался на переговорах, и этот вопрос рассматриваться не будет». «Никогда, ни в одном из обсуждений речи не шло и не может идти о сдаче какого-либо села Тавушской области», - подчеркнул Пашинян. Премьер уточнил, что таких населенных пунктов (Баганис Айрым, Ашагы Эскипара, Хайримли и Гызылхаджылы) в Армении не существовало ни в советский, ни в постсоветский периоды.

Демонстрируя карту Армении, премьер подтвердил ее признание де-юре. Позже, ссылаясь на Алма-Атинскую декларацию 1991 года, Пашинян заявил, что административные границы советского времени были приняты в качестве условных государственных границ между Арменией и Азербайджаном, и этот принцип был подтвержден Пражской декларацией от 6 октября 2022 года. «В процессе делимитации мы должны работать над воспроизведением этой границы в каком-либо формате. Мы должны исходить из реальности де-юре. То, что является Арменией, является Арменией, то, что не является Арменией, не является Арменией», - сказал Пашинян. Из этого путаного и туманного заявления премьер-министра Армении можно сделать вывод: Пашинян утверждает, что упомянутые в первую очередь 4 села Газахского района никоим образом не относились и не относятся к Армении - ни в советское время, ни сейчас. То есть Пашинян признает факт оккупации. Исходя, из логики самого Пашиняна оккупированные села по итогам Второй Карабахской войны и капитуляции Армении должны быть возвращены безоговорочно, вне процесса демаркации. Вопрос об эксклавных селах может быть решен в процессе определения границ.

Но сможет ли Армения вернуть эти села в ближайшее время? Пашинян не сказал ничего конкретного, однако председатель комиссии парламента Армении по региональным вопросам и евразийской интеграции, член правящей фракции Вагаршак Акопян высказался конкретнее: «к ситуации нужно подходить «хладнокровно» и дождаться официальной позиции». «Любой процесс, на который должна согласиться Республика Армения, должен быть в интересах Республики Армения. Еще хочу сообщить, что процесс демаркации и демаркации идет не только у нас, но и во всем мире, где он происходит, определенные области продвигаются вперед, а другие - откатываются назад, это естественный процесс. Другое дело, что мы должны сделать все, чтобы в этом процессе государственные интересы РА эффективно работали. Я думаю, у нас есть для этого все возможности», - туманно заявил депутат. Журналисты попытались уточнить: как в итоге будет решаться вопрос тех 4 сел Газахского района и территории якобы 31 села Армении? Депутат заверил их, что правительство не будет принимать никаких решений «за плечами народа».