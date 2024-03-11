Путин заявил, что Россия готова к ядерной войне

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся, постоянно находятся в состоянии боевой готовности», — заявил Путин, отвечая на вопрос, действительно ли Россия готова к ядерной войне.

Говоря о тактическом ядерном оружии, президент РФ подчеркнул, что необходимости применять такое оружие в войне против Украины никогда не было. На уточняющий вопрос, значит ли это, что такая мысль ему в голову не приходила, Путин ответил: «Нет, а зачем?»

«У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, нанесении ущерба нашему суверенитету и независимости. У нас же все прописано в нашей Стратегии, мы ее не меняли», — добавил Путин.

Он также напомнил, что и США сегодня развивают свои ядерные силы, однако это не означает их готовность начинать войну. В то же время, по его словам, если Штаты проведут ядерные испытания, не исключено, что Россия сделает то же самое.