Десятки погибших, тысячи пострадавших: так в Иране «встречают» Новруз

Более 4 тыс. человек пострадали, 26 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури в Иране, передает Mehr.

По информации руководителя иранской экстренной службы, в период праздников около 1,4 тыс. станций скорой помощи переведены в режим повышенной готовности. Только в Тегеране за сутки поступило 1,8 тыс. звонков о пожарной опасности, 2 жителя столицы погибли. В основном граждане получают ожоги из-за прыжков через костер и ненадлежащего использования пиротехники.

В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 700 человек, погибли как минимум 17.