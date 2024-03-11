В ночь на 13 марта сотрудники полиции, командированные на освобожденную от оккупации территорию Азербайджана, погибли в результате неосторожного обращения с табельным оружием, сообщили в пресс-службе МВД Азербайджана.

Согласно сообщению, в результате неосторожного обращения полицейского с огнестрельным оружием одним выстрелом были ранены офицер полиции Рамиз Исмаилов (1982 г.р.) и рядовой полиции Абид Мустафазаде. Несмотря на усилия врачей, один из них погиб на месте происшествия, другой скончался по дороге в больницу.

Идет расследование.