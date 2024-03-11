Беспилотник утром 13 марта атаковал здание регионального управления ФСБ в Белгороде. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы. В сообщении говорится, что у здания поврежден фасад и выбиты окна, пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эти сообщения пока не комментировал.

Официального подтверждения информации об атаке беспилотника здания УФСБ в Белгородской области не поступало.

Кроме того, беспилотник также врезался в многоквартирный дом в Белгороде, еще один ударный дрон упал в реку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия жильцы дома не пострадали, выбиты стекла в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания.

«Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», – добавил Гладков в Telegram-канале.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи и утра 13 марта средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 58 беспилотников — в Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) областях.