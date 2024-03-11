Налет на Россию продолжается: подробности видео; обновлено 11:20
Беспилотник утром 13 марта атаковал здание регионального управления ФСБ в Белгороде. Об этом ТАСС пишет со ссылкой на оперативные службы. В сообщении говорится, что у здания поврежден фасад и выбиты окна, пострадавших нет.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков эти сообщения пока не комментировал.
Официального подтверждения информации об атаке беспилотника здания УФСБ в Белгородской области не поступало.
Кроме того, беспилотник также врезался в многоквартирный дом в Белгороде, еще один ударный дрон упал в реку, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия жильцы дома не пострадали, выбиты стекла в нескольких квартирах, повреждены фасад и кровля здания.
«Также от взрывной волны незначительные повреждения окон есть в двух соседних с МКД образовательных учреждениях», – добавил Гладков в Telegram-канале.
По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи и утра 13 марта средствами ПВО были «перехвачены и уничтожены» 58 беспилотников — в Белгородской (11 БПЛА), Брянской (8 БПЛА), Воронежской (29 БПЛА), Курской (8 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Рязанской (1 БПЛА) областях.
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Главы пяти российских регионов сообщили в ночь на среду, 13 марта, об отражении атаки беспилотников. Губернаторы утверждают, что в Брянской области были сбиты восемь украинских дронов, в Белгородской и Курской - по шесть, в Воронежской - 30.
Губернатор Воронежской области заявил, что опасность атаки все еще сохраняется. По его словам, в результате падения обломков «есть незначительные повреждения инфраструктуры и жилья.
О пострадавших и серьезных разрушениях в результате падения БПЛА, в том числе детонировавших, нигде не сообщается. Однако в Белгородской области один сотрудник промышленного предприятия получил ранения при обстреле города Шебекино, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко написал в своем телеграм-канале, что на подлете к нефтеперерабатывающему заводу КИНЕФ в Киришском районе был сбит беспилотник «самолетного типа». «Производство работает в штатном режиме. Жертв и разрушений нет. Последствия в месте падения локализованы и устранены», — заявляет губернатор.
Об опасности атаки беспилотников сообщили власти Липецкой области. «Со стороны Украины приближаются беспилотные летательные аппараты. Все силы и средства приведены в максимальную готовность», - написал в Telegram губернатор Игорь Артамонов.
Между тем в Рязанской области вспыхнул пожар на территории нефтезавода, пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы. По данным собеседника агентства, вероятной причиной инцидента стало падение БПЛА. Представители экстренных служб подтвердили изданию «Рязанские новости», что в районе нефтяного завода «произошло возгорание». Спустя некоторое время губернатор области Павел Малков подтвердил, что нефтяной завод в Рязани подвергся удару беспилотных летательных аппаратов. «В результате удара началось возгорание. По предварительной информации, есть пострадавшие», — пишет Малков в своем телеграм-канале, добавляя, что находится на месте происшествия. ТАСС сообщает, что после пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Рязани в больницу доставлены два человека в состоянии средней степени тяжести.
По данным телеграм-канала «112», три ударных дрона атаковали «Рязаньнефтепродукт» — дочернюю структуру «Роснефти». Утверждается, что беспилотники попали в две установки по первичной переработке нефти. Произошел пожар, площадь которого, по разным данным, составила 100-200 квадратных метров.
Предыдущей ночью об атаке беспилотников сообщили власти девяти регионов России. Дроны атаковали Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Орловскую и Тульскую области. В Нижегородской и Орловской областях от ударов пострадали топливные объекты.