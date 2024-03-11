Путин рассказал, зачем Украина атакует регионы России

Президент России Владимир Путин сказал, что Украина пытается атаковать российские регионы с целью «помешать» проведению президентских выборов, которые назначены на конец недели.

Кроме того, по его словам, причиной атак также может быть желание «получить козырь» в переговорном процессе. «Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то помешать нормальному процессу волеизъявления граждан. Первое. Второе, это информационный эффект…» – сообщил Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» и РИА Новости.

Он добавил, что атаки происходят на фоне неудач Украины на войне. Еще одной их причиной, утверждает президент РФ, может быть попытка получить преимущество на переговорах: «Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это».