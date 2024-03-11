Байден и Трамп приближаются к матчу-реваншу

Бывший президент США Дональд Трамп и нынешний глава Белого дома Джо Байден победили на праймериз республиканцев и демократов, сообщают американские СМИ. Таким образом, они вскоре будут официально выдвинуты в президенты США от своих партий.

Во вторник республиканские праймериз прошли в четырех штатах: в Джорджии, на Гавайях, а также в Миссисипи и Вашингтоне. После того как Никки Хейли вышла из гонки на фоне поражений в «супервторник», Трампу не хватало всего 137 делегатов на партийной конференции, которая вскоре официально выдвинет кандидата в президенты. Победа позволила Трампу получить необходимое число в 1215 делегатов.

По результатам предварительных внутрипартийных выборов в штатах Джорджия, Миссисипи и Вашингтон, прошедших во вторник, 12 марта, Байден заручился поддержкой уже более 1968 делегатов, необходимых для выдвижения.

В тот же день праймериз прошли также в штате Гавайи, однако их результаты пока неизвестны. «Сейчас избиратели должны решить будущее этой страны: встанем ли мы на защиту нашей демократии или позволим другим разрушить ее?» - заявил Байден после оглашения результатов в Джорджии.

Президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года.