Путин назвал «причину» острой реакции Макрона в адрес России

Острая реакция президента Франции Эммануэля Макрона в адрес Москвы может быть связана с действиями России в Африке, заявил президент Владимир Путин в интервью телеведущему Дмитрию Киселеву.

Отвечая на вопрос, могут ли антироссийские заявления официального Парижа быть местью за то, что Россия «наступила на хвост» Франции на Африканском континенте, Путин заявил: «Да, я думаю, что обида какая-то есть. Но когда мы с ним [Макроном] поддерживали контакты прямые, достаточно откровенно говорили на эту тему», — сказал глава государства.

При этом Путин уверяет, что Москва «не лезла» в Африку и не стремилась «выдавить» Париж с континента, напротив, это африканские лидеры изъявили желание работать с Россией. В качестве примера он привел «небезызвестную» ЧВК «Вагнер». «Она сначала осуществляла ряд экономических проектов в Сирии, потом перебралась в другие страны Африки. Минобороны оказывало им поддержку, но только исходя из того, что это российская группа, не более того», — утверждает Путин.

26 февраля по итогам саммита в Париже Макрон не исключил отправки войск в Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — сказал он.