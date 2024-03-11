При поддержке Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана, Института развития и дипломатии Азербайджанской дипломатической академии и Института экономики Министерства науки и образования реализован проект «Проведение социологического опроса среди вынужденных переселенцев и подготовки предварительных прогнозов с целью обеспечения возвращения населения и интеграции на территориях».

В ходе презентации проекта, организованной в Госкомитете, была дана подробная информация о его целях. Координатор проекта Расмия Абдуллаева рассказала, что в ходе опроса были изучены пожелания и предложения вынужденных переселенцев относительно их возвращения, выявлены факторы, влияющие на их решение вернуться к родным очагам, а также подготовлены предварительные прогнозы.

Было отмечено, что I государственная программа по «Большому возвращению», реализуемая под руководством президента Ильхама Алиева, предусматривает создание всех необходимых условий для устойчивого заселения и экономического возрождения на освобожденных от оккупации территориях Карабаха и Восточного Зангезура. В настоящее время ведется интенсивная работа над планом мероприятий государственной программы, успешно продолжается процесс возвращения.

В рамках проекта в качестве основного метода исследования были выбраны опросы «фокус-групп». В опросе приняли участие 170 респондентов из Шуши, Губадлы, Агдама, Кельбаджара, Лачина, Зангилана, Джебраила, Ходжавенда, Ходжалы и Физули.

В ходе опроса было подтверждено, что 95 процентов бывших вынужденных переселенцев намерены вернуться на родину.

На презентации, проведенной с участием ответственных сотрудников Госкомитета, были широко обсуждены результаты исследования, высказаны мнения и предложения. Они будут учтены в окончательном отчете исследования.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Госкомитета Фуад Гусейнов, руководитель проекта – проректор Азербайджанской дипломатической академии Фариз Исмаилзаде, научный руководитель проекта – директор Института экономики Министерства науки и образования Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Назим Иманов.