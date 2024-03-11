«Большое возвращение уже началось. Я на 100 процентов уверен, что наши разрушенные города и села будут представлены на самом высоком уровне, будут красивее, чем когда - либо прежде», - сказал художественный руководитель театра КВН «Планета Парни из Баку», заслуженный артист Таир Иманов.

Сказав, что украшение любого города и села – его родные жители, талантливый актер сообщил, что хочет сдержать слово, данное общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, и дать концерт в Шуше.

В рамках I Государственной программы по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджана в Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся масштабные восстановительно-строительные работы, в первую очередь, формируется современная инфраструктура, создаются необходимые условия для устойчивого заселения и экономической реинтеграции. Госкомитетом проводится информационно- информационная, пропагандистско-разъяснительная и агитационная работа по возвращению вынужденных переселенцев в вновь созданные населенные пункты. В этом контексте создаются видеоклипы с участием интеллигенции, молодежи и представителей различных профессий из освобожденных от оккупации территорий.

Представляем очередной видеоролик, снятый с участием заслуженного артиста Таира Иманова.