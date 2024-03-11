«Морковки», «хотелки», «нос в кокаине»: Путин о переговорах с Украиной

По его мнению, это «опасные люди», проще иметь дело с теми, у кого «нос в кокаине». Россия готова к переговорам, но только если их условия основаны на реальности, а не на «хотелках после применения психотропных средств».

«Те, кто поумнее, начали задумываться о том, что надо бы изменить какую-то стратегию в отношении РФ. Вот тогда появились идеи о том, чтобы возобновить переговорный процесс, найти какие-то пути к завершению этого конфликта, поискать, где здесь реальные интересы России. Это опасные люди, кстати говоря», — сказал господин Путин РИА Новости.

По мнению президента РФ, легче бороться с теми людьми, которые руководствуются низменными интересами. Он напомнил, что «на Руси говорили», что у некоторых счастье на бытовом уровне заключается в том, что человек «сыт, пьян и нос в табаке». «Вот с такими людьми проще. Сыт, пьян — то есть наелся, напился. Нос в табаке, потому что нюхательный табак использовали. Сейчас нос в кокаине, да? Но не важно, с такими проще», — сказал президент.

Глава российского государства считает, что с умными сложнее вести дела, потому что они опаснее и влияют на сознание общества, в том числе российского. «Они будут выбрасывать всякие свои хотелки под видом морковки для нас», — добавил Путин.

«Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы, но только готовы на переговоры, не основанные на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанные на ... реалиях», — заявил президент России.